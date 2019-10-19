Выплаты пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае оцениваются более чем в 25 млн рублей

По предварительным расчетам, выплата компенсаций по прорыву дамбы на руднике в Красноярском крае оценивается в сумму свыше 25 млн руб., сообщил “Ъ” президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. По его словам, если количество погибших или раненых увеличится, общая сумма страховых выплат возрастет.

Согласно закону, лимит страховых выплат составляет 2 млн 25 тыс. руб. за каждого погибшего, за травмы — до 2 млн руб. в зависимости от их тяжести.

Как рассказал президент НССО, уже известно, что, вопреки требованию законодательства, сооружение не было внесено в реестр Ростехнадзора и не было застраховано.

Напомним, ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. По последним данным, в результате затопления двух рабочих общежитий временного типа 15 человек погибли, 44 пострадали, 13 числятся пропавшими без вести. Дамба была возведена незаконно и с нарушениями. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Подробнее об обстоятельствах и возможных причинах аварии — материале “Ъ” «Дамба подвела артель».