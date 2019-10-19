При пожаре в Ростове погибли семь человек

В результате пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы, заявил глава Ростовского района Сергей Шокин. Возгорание произошло по адресу улица Ленинская, 13, сообщает пресс-служба МЧС.

К 9:00 пожар локализовали, сейчас идет проливка и разборка конструкций, рассказал Сергей Шокин. «На месте развернут оперативный штаб. Ситуация находится на личном контроле губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова»,— написал он на странице во «ВКонтакте».

Площадь пожара составила около 600 кв. м, уточнили в МЧС. По словам источника «Интерфакса», возгорание случилось в квартире барачного строения на втором этаже. По предварительной информации, причиной было неосторожное обращение с огнем. «Дом имеет кирпичное основание и деревянный второй этаж»,— уточнил собеседник агентства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает региональный СКР.