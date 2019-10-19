Карена Хачанова подвел защитный рефлекс

Полуфиналы продолжающегося в Москве турнира «ВТБ Кубок Кремля» пройдут без участия его действующего победителя — восьмой ракетки мира Карена Хачанова. Это выяснилось после того, как в четвертьфинале россиянин в трех партиях уступил 35-летнему итальянцу Андреасу Сеппи. Не сумев защитить свой прошлогодний титул, Хачанов в понедельник опустится в рейтинге на одну позицию, причем сохранить место в первой десятке по итогам года ему будет очень тяжело.

После того как во втором круге Кубка Кремля Карен Хачанов, отыграв пять матчболов, победил немца Филиппа Кольшрайбера, можно было предположить, что у россиянина появилась неплохая возможность защитить свой прошлогодний титул. Ведь в четвертьфинале ему достался 35-летний итальянец Андреас Сеппи, вполне подходящий Хачанову по манере игры. Более того, перед началом этого матча уже было известно, что его победитель встретится в полуфинале с тем самым французом Адрианом Маннарино, которого действующий чемпион Кубка Кремля год назад разгромил в московском титульном поединке, а не далее как в среду назвал одним из самых удобных для себя соперников.

Но не тут-то было. Сравнительно легко одолев Сеппи три года назад на осеннем турнире в Вене, Карен Хачанов на этот раз итальянцу уступил.

В первом сете к этому не было особых предпосылок. Играя в вязкий, тягучий теннис, Сеппи на довольно медленном корте в «Крылатском» заставлял Хачанова бороться за каждый гейм, но партия тем не менее осталась за российским теннисистом. И даже когда итальянец выиграл второй сет, дважды взяв чужую подачу и отыграв пять брейк-пойнтов, казалось, что судьба путевки в полуфинал еще находится в руках Карена Хачанова. Ведь в третьей партии он очень быстро повел — 2:0, но именно в этот момент у него все окончательно разладилось. В шести оставшихся геймах восьмой номер мирового рейтинга смог взять лишь восемь очков. В итоге — поражение со счетом 6:3, 3:6, 3:6 за 2 часа 10 минут. Прошлогодний титул остался незащищенным.

«Я хуже подаю и не ощущаю сейчас той уверенности, которая помогала мне в "Олимпийском". Наверное, поэтому у меня и не проходят пробивные удары, как тогда»,— сказал Карен Хачанов, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ”, чем он нынешний отличается от самого себя прошлогоднего.

До финальной стадии Кубка Дэвиса, которая начинается 18 ноября, второй ракетке России остается провести два личных турнира. Сначала Хачанов отправится в Вену на состязание категории «500», а затем выступит в Париже, где в прошлом году на чемпионате Masters 1000 он добился самого крупного пока триумфа в своей карьере и заработал за победу 1000 очков — примерно третью часть от своей нынешней общей рейтинговой суммы.

Неудивительно, что по очкам, набранным в этом сезоне, Хачанов на данный момент занимает лишь 17-е место, и пока все идет к тому, что в начале ноября он покинет первую десятку. Впрочем, в начале августа россиянин стоял в ATP Race только 29-м. Так что место в первой двадцатке, где Хачанов, видимо, будет находиться в конце года, по нынешним временам выглядит для него не худшим вариантом.

Евгений Федяков