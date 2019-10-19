Минстрой готовится к перезагрузке

Минстрой, которому вскоре должны быть переданы от Минсвязи полномочия заказчика государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, уже разрабатывает способы ее перезагрузки. В первую очередь речь идет о синхронизации информации, размещаемой в системе, с обновлениями законодательства. Не исключают в ведомстве и сокращения перечня данных, обязательных сейчас к размещению в системе для компаний отрасли и банков. Также планируется интегрировать ГИС ЖКХ с региональными системами — сейчас власти на местах получать полную информацию из ГИС не могут.

Законопроект о передаче полномочий госзаказчика ГИС ЖКХ от Минсвязи к Минстрою был одобрен на заседании правительства в этот четверг. Напомним, эта информационная система была запущена в 2017 году (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь подключились к ней в середине этого года). С запуском ГИС у организаций сферы ЖКХ появилась обязанность по размещению информации в системе: в частности, поставщики услуг должны предоставлять данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, банки — сведения о совершенных коммунальных платежах. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы. Как сообщает сайт ГИС ЖКХ, в системе сейчас зарегистрировано 96,4 тыс. организаций этой сферы (99,7% от общего числа) и размещена информация об 1,36 млн многоквартирных (99,8%) и 18,76 млн жилых домов (100%). Что касается граждан, то с помощью этой системы они, в частности, могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии управляющей компании.

К работе системы были претензии, прежде всего со стороны отраслевых компаний. Они были связаны с тем, что функционал ГИС ЖКХ не обеспечивает полноценной возможности размещать информацию, в частности, из-за частых сбоев и непредсказуемой скорости загрузки данных. В сентябре прошлого года возникла идея передать полномочия по ГИС Минстрою — объяснялась она тем, что это ведомство отвечает за сферу ЖКХ в целом и оно прямо заинтересовано в эффективной работе системы. Ранее сообщалось, что со стороны энергоснабжающих организаций и банков поступали предложения о смене не только госзаказчика, но оператора системы (сейчас им является «Почта России»). Впрочем, пока этот вопрос остается открытым — как сообщили “Ъ” в Минстрое, решений о смене оператора системы правительство не принимало.

Вчера на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что его ведомство уже разрабатывает способы оптимизации работы ГИС. В первую очередь, считают в Минстрое, необходимо «актуализировать концептуальные подходы к наполнению системы». В частности, в системе пока не отражены изменения жилищного законодательства, например, возможность размещать информацию о коммунальных ресурсах, потребляемых в целях содержания общедомового имущества. Максим Егоров также не исключил, что в рамках перезагрузки системы власти могут убрать из нее «как-то большой массив информации». Минстрой уже внес в Белый дом план мероприятий, которые должны обеспечить ее надлежащее техническое функционирование. После его утверждения планируется вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие работу ГИС ЖКХ и ее взаимодействие с региональными информсистемами.

Будущая перезагрузка вызывает беспокойство у региональных властей. «Многие регионы говорят: вы только наши информационные системы не убивайте. Нет, мы будем интегрировать все системы между собой, чтобы положительный опыт информационных систем в части ЖКХ использовать в регионах»,— рассказал вчера Максим Егоров. Отметим, что отдельные субъекты уже интересовались возможностью получения данных из ГИС ЖКХ — в июне этого года Государственное собрание Якутии вносило в Госдуму законопроект, предусматривающий передачу таких сведений в региональные информсистемы ЖКХ. Сейчас ввод организациями информации в региональные системы имеет рекомендательный характер — власти субъектов получить полную информацию не могут. Впрочем, якутский законопроект дальнейшего движения не получил: он был возвращен разработчикам из-за отсутствия заключения правительства.

Евгения Крючкова