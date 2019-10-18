Aston Martin представил машину-конструктор

Сушилка для обуви и оружейный шкаф — в компании Aston Martin рассказали, что будет внутри новой машины. Английский производитель престижных спортивных автомобилей впервые выпустит кроссовер. Модель получила название DBX. Будущие владельцы получат доступ к целому набору необычных опций. Всего покупателям доступны 11 дополнительных сервисов: от установки стиральной машины в салоне до специального места для перевозки лыж. Презентация нового кроссовера еще не прошла, а в России на нее уже сделано рекордное количество предзаказов. Чем еще интересен новый автомобиль? Об этом — Виктория Феофанова и Анна Пестерева.

Aston Martin, кажется, готов исполнить любые причуды своих клиентов. Компания предлагает не просто машину, а конструктор, который можно собрать на собственный вкус. Охотники смогут дополнительно заказать в салон оружейный шкаф, владельцы домашних животных — специальное место для питомцев и портативную мойку, лыжники — сушилку для ботинок, любители посиделок на природе — набор для пикника.

Дмитрий Гронский — о кроссовере Aston Martin Читать далее

Производителям люксовых автомобилей приходится нелегко — конкуренция высокая, а покупатели требовательные, рассуждает главный редактор портала Авто Mail.Ru Денис Смольянов. Известные бренды подготовили свой ответ — они уже давно продают не просто машины, а возможность почувствовать себя богатым и успешным: «В этом сегменте очень высокая конкуренция, и каждый из производителей просто вынужден что-то придумывать, потому что просто поставить сейчас мощный двигатель или кожаные кресла — в реальности этого мало.

Кто-то ставит в багажник холодильники для шампанского, кто-то делает версии для охоты с собаками.





В случае вот таких машин, таких брендов он покупает не только транспортное средство, он покупает имидж и престиж».

Кроссовер Aston Martin, по предварительным данным, будет стоить от 16 до 18 млн руб. Машину, кстати, еще даже не представили публике — презентация состоится только в декабре — но в России люди встали в очередь за новинкой. О желании ее купить уже заявили 50 человек, рассказал “Ъ FM” генеральный директор «Aston Martin.Авилон» Дмитрий Рыков. При том, что за весь прошлый год бренд смог продать только 13 автомобилей. «Aston Martin DBX — это модель, которая должна значительно увеличить объем продаж марки. Сейчас клиенты, которые вносят предоплату, в большей степени сфокусированы на том, чтобы забронировать себе квоту, в первую очередь, производства, потому что, безусловно, это новый люксовый внедорожник, он пользуется высоким интересом, всем может просто не хватить квот в следующем году»,— считает Дмитрий Рыков.

Долгое время премиальные бренды занимались созданием спортивных автомобилей. Но все больше компаний в последние годы стали выпускать кроссоверы. Свою линейку расширили Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, И эксперимент можно считать удачным — продажи у всех трех производителей стали расти.

Aston Martin, который решил последовать за своими конкурентами, поступает правильно, уверен главный редактор журнала «Top Gear. Россия» Виталий Тищенко. Понятие премиальности постепенно меняется, добавляет он: «Мир сделал свой выбор по части типа автомобиля, на котором он намерен ездить, и этот автомобиль — кроссовер. Он превратился в самое желанное и статусное, и престижное, и эффектное транспортное средство. Посмотрите на российский рынок в целом, например, ровно половину его составляют маленькие, самые дешевые, седаны “В” класса, а вторую половину — кроссоверы всех мастей и разных ценовых категорий.

Первая половина рынка — это те, кто не смог купить кроссовер, а вторая половина — те, кто смог».

Испытания кроссовера DBX проходили в Швеции на тестовом полигоне около полярного круга. Создатели хотели проверить, как будет вести себя машина при низких температурах, когда на дорогах лежит снег и лед. Неудивительно, что именно российские покупатели одними из первых захотели приобрести новый автомобиль.