«С ним в компании связывают большие надежды»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о модели DBX и ее технических характеристиках.

О том, насколько важно сегодня иметь в модельной линейке кроссовер, говорить едва ли стоит. И в первую очередь это, конечно же, касается марок, выпускающих спортивные и очень дорогие автомобили. Необходимость в случае чего пересаживаться на вертолет или очень аккуратно проезжать лежачего полицейского, чтобы не оторвать передний бампер, это, согласитесь, весомые аргументы в пользу покупки внедорожника. За последние несколько лет ими обзавелись Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, существенно увеличив тем самым свои продажи.

А сейчас на подходе кроссовер британской марки Aston Martin — модель DBX. С ней в компании связывают большие надежды, в том числе и в контексте российского авторынка. Насколько мне известно, в октябре в Москву приедут президент европейского отделения марки и дизайнер, отвечавший за экстерьер DBX. Официальная премьера кроссовера должна состояться в декабре, поэтому с внешностью автомобиля уже все решено, хотя на испытаниях DBX еще облачают в специальный камуфляж, отчасти скрывающий силуэт машины.

Что касается доводки силового агрегата, то она еще идет. Буквально на днях было официально заявлено, что внедорожник Aston Martin будет оснащен четырехлитровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом. Этот мотор уде используется в моделях Vantage и DB11, однако мощность и момент у него теперь выше. Это 550 л.с. и 700 нм соответственно. Максимальная скорость, которую DBX показал с этим двигателем на «Северной петле» Нюрбургринга, составила 289 км/ч.

Итоговые динамические характеристики кроссовера Aston Martin будут известны на завершающих этапах испытаний. А пока британский автопроизводитель выложил в Сеть ролик, демонстрирующий, как звучит двигатель.

Специалисты по акустике постарались настроить его так, чтобы отражать глубокие басы и усиливать средние частоты, особенно в спортивных режимах вождения. Ведь для премиального внедорожника то, как он звучит, не менее важно, чем то, как он выглядит и как едет.