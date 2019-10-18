Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о самых необычных иллюзиях.

О миражах, сегодня. Есть даже устоявшееся представление о них: бредущий по пустыне путник видит озеро или оазис, которые потом исчезают, не утолив его жажды. На самом деле, исключительно любопытные и зрелищные миражи возникают вовсе не в пустыне. Чаще, наоборот, они происходят в самых холодных местах планеты. Миражи — один из жестоких и невероятных трюков природы. Это не галлюцинации и не оптические иллюзии, которые происходят в вашей голове. Они делятся на высокие и низкие.

Самая необычная форма высокого миража — фата-моргана. Названный в честь феи Морганы, она заманивала моряков на верную смерть, вызывая видения в небе. Этот мираж является одним из самых сложных и впечатляющих. Моргана была сестрой короля Артура, обладала магическими силами и могла поднимать в воздух даже замки. Отсюда и название, потому что выглядит мираж, как замок, возникший из ниоткуда. Иногда фата-моргана создает иллюзию парящих городов. С ним можно легко связать и появление НЛО, и «Летучего голландца».

Исследователь Арктики Роберт Пири утверждал, что видел место, которое окрестил Землей Крокеров. В 1913 году Дональд Макмиллан, помощник Пири, организовал экспедицию, чтобы доказать существование этой земли и спасти репутацию шефа. Макмиллан тоже ее увидел. Но эскимосский охотник, сопровождавший экспедицию, сообщил, что там ничего нет. «Пу-джок»,— сказал он, что у местных означает далекую арктическую дымку. Макмиллан отказывался слушать и продолжал поиски в течение многих дней, пока не стало ясно, что Земли Крокеров не существует. Экспедиция закончилась полным провалом. Фата моргана. Миражи — наша жизнь, поется в одной песне. Что ж, отчасти, может быть, оно и так.