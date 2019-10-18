Вице-губернатор Тамбовской области отправлен под домашний арест

Заместитель губернатора Тамбовской области, руководитель регионального комитета по управлению имуществом Глеб Чулков отправлен под домашний арест, сообщил “Ъ” его адвокат Александр Пестов. По его словам, господину Чулкову также было предъявлено обвинение в попытке особо крупного мошенничества (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы, в силу незавершенности преступления оно может быть вдвое меньше).

Напомним, Глеб Чулков был задержан в ночь на четверг по подозрению в мошенническом хищении имущества принадлежащего региону Рассказовского рынка. Другие фигуранты дела — бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального фонда содействия кредитованию МСП Андрей Блудов. По данным “Ъ”, господин Клемешов находится под подпиской о невыезде, а господин Блудов — под домашним арестом. Сейчас обе организации судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб.— его непогашение может привести к безвозмездному пользованию имуществом сторонними компаниями и правом на занимаемые рынком 35 га.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Вице-губернатора заподозрили в рыночных отношениях».

Сергей Калашников, Воронеж