Вице-губернатора заподозрили в рыночных отношениях

В ночь на четверг был задержан вице-губернатор, руководитель комитета по управлению имуществом Тамбовской области Глеб Чулков. Его подозревают в попытке мошеннического хищения имущества принадлежащего региону Рассказовского рынка. По делу, фигурантом которого стал вице-губернатор, проходят также бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального фонда содействия кредитованию МСП Андрей Блудов. Сейчас обе организации судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб.— его непогашение может привести к безвозмездному пользованию имуществом сторонними компаниями и правом на занимаемые рынком 35 га. Губернатор Александр Никитин отметил, что коррупция неприемлема, а «человек невиновен до вступления в силу приговора суда».

Сотрудники управления МВД по Тамбовской области задержали вице-губернатора Глеба Чулкова в 0:30 четверга. Как сообщили в ведомстве, чиновник подозревается в попытке мошеннического хищения имущества принадлежащего областной администрации Рассказовского рынка. Как пояснили “Ъ-Черноземье” в полицейской пресс-службе, сумма ущерба будет устанавливаться в ходе следствия.

Задержание Глеба Чулкова было произведено в рамках возбужденного в мае 2019 года уголовного дела в отношении руководителей Рассказовского рынка Сергея Клемешова и регионального фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП) Андрея Блудова. Они лишились должностей в июне.

По данным “Ъ”, Сергей Клемешов находится под подпиской о невыезде, а Андрей Блудов — под домашним арестом. По данным полиции на вечер четверга, Глеб Чулков находится в изоляторе временного содержания.

Рассказовский рынок был акционирован в минувшем мае. Изначально объект в форме муниципального унитарного предприятия принадлежал администрации райцентра Рассказово, а в 2017 году он перешел в областную собственность и стал тамбовским областным государственным унитарным предприятием (ТОГУП). Постановление о приватизации рынка было опубликовано год назад, а контроль за процессом был возложен на Глеба Чулкова. Уставный капитал АО, как и уставный капитал ТОГУП, составил 34,3 млн руб., активы оцениваются немногим больше — в 35,8 млн руб. 100% акций принадлежат администрации региона.

В апреле 2019 года местное ООО «Юнитек» Антона Зверева обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с требованием к рынку о взыскании 45 млн руб. вексельного долга, обращении взыскания на находящее под залогом здание и получении права аренды на землю под рынком. Соответчиком является комитет по управлению имуществом, третьим лицом привлечено региональное УМВД. Как следует из судебной документации, в июне 2018 года «Юнитек» приобрел у ТОГУП вексель номиналом 45 млн руб. Погасить его рынок должен был к 1 ноября того же года. Исполнение обязательств по векселю было обеспечено построенным на 85% зданием рынка общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

В случае неисполнения договор предусматривал, что покупатель получит право аренды на расположенный под рынком и принадлежащий государству земельный участок площадью 35 га, а также будет безвозмездно пользоваться всем имуществом ТОГУП. Как следует из иска, рынок вексель вовремя не погасил. В ходе судебного разбирательства представитель ТОГУП признал долг, а «Юнитек» переуступил права требования областному фонду содействия кредитованию МСП. Правопреемник поддержал взыскание 45 млн руб., а от остальных требований отказался. Следующее заседание назначено на 23 октября. Антон Зверев пояснил “Ъ”, что переуступка прав требований изначально была прописана в договоре цессии еще при покупке векселя.

Уроженцу Тамбова Глебу Чулкову 46 лет. В региональный комитет по управлению имуществом на должность начальника юридического отдела он пришел в 2001 году, был также два года помощником губернатора Олега Бетина. В 2004-м возглавил комитет, а в 2008-м стал также заместителем главы региона. После выборов в 2015 году переназначен на обе должности новым губернатором Александром Никитиным.

Сам Александр Никитин в интервью Telegram-каналу «16 негритят» подтвердил, что накануне «был проинформирован о возможности предстоящих событий». «Коррупция неприемлема нигде и ни в каком виде. Повторяю это снова и снова, и поблажек не будет никому. Сейчас идет расследование уголовного дела. А человек невиновен до вступления в силу приговора суда»,— заявил губернатор. Адвокат Глеба Чулкова Александр Пестов не смог прокомментировать ситуацию, так как до позднего вечера находился на следственных действиях.

Александр Прытков, Воронеж