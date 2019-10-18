«Решалы» пришли в апелляцию

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению жалоб адвокатов трех жителей Екатеринбурга, осужденных за попытку «решить вопрос» с уголовным делом члена группировки по выращиванию и продаже конопли. На скамье подсудимых — бывший следователь СКР, сын известного уральского генерала МВД и их знакомый. Защита пытается добиться пересмотра дела.

Сегодня апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда приступила к рассмотрению жалоб адвокатов бывшего следователя Верх-Исетского района СУ СКР Тараса Булгакова, сына известного уральского генерала Арсения Таранова и их знакомого Степана Шахназаряна. Защита пытается добиться пересмотра обвинительного приговора.

В июне Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга осудил всех фигурантов дела на реальное лишение свободы от двух лет до трех лет и трех месяцев в колонии общего режима. Они признаны виновными в мошенничестве (ст.159 УК РФ), а Арсений Таранов также был осужден за незаконный оборот оружия (ст.222 УК РФ). Расследование дела вели следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей Екатеринбурга порядка 20 млн руб. «под надуманным предлогом непривлечения к ответственности сына этого гражданина». Следствие уверено, что в действительности какого-либо влияния они не имели, так как решение этого вопроса находилось в компетенции других сотрудников СКР. Задержание обвиняемых прошло 23 мая 2018 года сотрудниками ФСБ при передачи 10 млн руб.

По сведениям «Ъ-Урал», фигуранты дела предлагали помощь в уголовном деле Льва Исгейма, задержанного по делу о незаконном обороте наркотиков (ст.228 УК РФ). Согласно приговору суда (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”), он был одним из участников группировки, которая занималась выращиванием и продажей конопли через интернет. По мнению следствия, он отвечал за культивирование наркотических растений. В частности, следователи изъяли на незаконной плантации в подвале жилого дома 96 кустов конопли общим весом более 3,5 кг. Именно его отцу следователь с друзьями и предлагали помочь в решении вопроса с уголовным преследованием. В ноябре 2018 года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил Льва Исгейма к семи с половиной годам лишения свободы. Молодой человек полностью признал свою вину и просил о рассмотрении его дела в особом порядке.

Оперативно связаться с адвокатами бывшего следователя СКР и его пособников не удалось. В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции свою вину они не признавали.

Игорь Лесовских