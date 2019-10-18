ФАС разрешила «Башинформсвязи» купить телеком-оператора в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба разрешила ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») приобрести 100% уставного капитала новосибирского оператора телекоммуникационных услуг ООО «Мегаком-ИТ» (бренд «Мегаком»), следует из сообщения антимонопольной службы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Мегаком-ИТ» была зарегистрирована в августе 2018 года. Уставный капитал — 393 млн руб. Владельцем «Мегаком-ИТ» является германская Forwoll Gmb (входит в Forwoll Group).

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel. Сделки по покупке активов в интересах «Ростелекома» «Башинформсвязь» проводит с 2016 года. С начала октября, по данным компании, она приобрела 100% уставного капитала ООО «Связьсервис» (Петрозаводск, Карелия) и подмосковного ООО «Лекстар коммуникейшн» (Реутов).

Олег Вахитов