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Открытие нового флагмана Burberry в ГУМе отметили громкой вечеринкой

Вечеринка по случаю открытия нового флагманского магазина британского бренда Burberry прошла в Демонстрационном зале ГУМа. Как сообщают организаторы, ее посетили более 300 гостей. В центре пространства была установлена впечатляющая инсталляция в виде переливающегося зеркальным блеском оленя. За музыкальное сопровождение отвечали диджеи Red Axes и Никита Забелин, в качестве хедлайнера вечеринки выступали Shortparis.

Среди гостей были генеральный директор Burberry Марко Гоббетти, председатель совета директоров группы компаний BOSCO Михаил Куснирович, генеральный директор ГУМа Теймураз Гугуберидзе, а также Наталья Гольденберг, Ольга Карпуть, Елена Темникова, Никита Кукушкин, Ляйсан Утяшева, Ксения Чилингарова, Оксана Бондаренко, Гладстон Махиб, Александр Рогов и многие другие.

В двухэтажном пространстве флагмана представлены последние коллекции Burberry для мужчин и женщин, в том числе коллекции «Буря» и Monogram Thomas Burberry, сумки моделей Title, Lola и TB, а также легендарные тренчи.

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