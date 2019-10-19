«Локомотив» проехал Грозный

В пятницу матчем «Ахмат»—«Локомотив» стартовал 13-й тур чемпионата России. Несмотря на большие потери в составе, москвичи уверенно победили со счетом 2:0. Таким образом, они набрали 29 очков и сохраняют лидерство в премьер-лиге.

Перед визитом в Турин, на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, «Локомотив» заехал в Грозный. На игру с «Ахматом», который осел в нижней части турнирной таблицы и уже сменил главного тренера, столичный клуб вышел в ранге номинального лидера премьер-лиги и согласно статусу должен был увозить из Чечни три очка. Вместе с тем теоретическое превосходство москвичей нивелировалось существенными кадровыми потерями. Они не могли рассчитывать по разным причинам, в основном из-за травм, на Федора Смолова, Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Владислава Игнатьева, Мацея Рыбуса, не считая хронически отсутствующего Джефферсона Фарфана. Кроме того, не до конца восстановился после повреждения и остался в запасе Бенедикт Хёведес, а отбывший дисквалификацию лидер команды Гжегож Крыховяк отравился и вовсе не попал в заявку. Кстати, заявка железнодорожников оказалась заметно урезанной, и у их главного тренера Юрия Семина практически не было возможности усилить состав заменами.

За конструктив в данном варианте «Локомотива» отвечали, по сути, только два футболиста — Алексей Миранчук и Жуан Мариу. Плюс в нападении пытались создавать давление Эдер и Лука Джорджевич, которому до этого просто физически не хватало места на поле. В основе сербский форвард отыграл только матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой», а в чемпионате в общей сложности провел около тайма. Наконец-то он получил шанс проявить себя в полной мере, однако еще на 30-й минуте выбыл из игры после довольно грязного подката Исмаэла Силвы. Тем не менее Джорджевич успел принести пользу. На 23-й минуте его прорыв по левому флангу завершился голевой передачей в штрафную площадь, где с мячом очень удачно встретился Александр Коломейцев, еще один резервист «Локомотива». Ну а того же Джорджевича пришлось менять на 21-летнего Даниила Куликова, который дебютировал в премьер-лиге, можно сказать, в экстренном режиме.

Даже испытывая столь колоссальные трудности, москвичи достаточно уверенно вели игру, особенно после гола. «Ахмат» имел определенное преимущество на первых минутах, когда и сам вполне мог поразить ворота, но этот стартовый энтузиазм слишком быстро угас. Даже на фоне обескровленного «Локомотива» грозненцы выглядели как-то беззубо и безынициативно. Несмотря на победу в первом матче с «Уфой», их новому наставнику Игорю Шалимову, конечно, только предстоит вывести команду из кризиса.

В начале второго тайма гости едва не увеличили счет. Удар Алексея Миранчука со штрафного парировал вратарь «Ахмата» Евгений Городов, а затем после подачи углового опасно бил дебютант Куликов. Позже еще один момент партнеры создали для Миранчука, но ему опять не удалось переиграть Городова. Хозяева периодически владели мячом и территорией, что, впрочем, не особо беспокоило хорошо организованный «Локомотив». Москвичи не неслись вперед сломя голову добивать соперника, предпочитая действовать на удержание устраивавшего их результата. Хотя на 86-й минуте они все-таки добили «Ахмат». Первый гол в чемпионате России, пусть и по-простому — в пустые ворота с двух метров, забил Жуан Мариу, зато этому предшествовала отличная комбинация.

Александр Ильин