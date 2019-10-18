На Ставрополье стартовало строительство ветроэлектростанции за 23 млрд рублей

В Кочубеевском районе Ставропольского края стартовало строительство первой в регионе и крупнейшей ветроэлектростанции, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Инвестором строительства «Кочубеевской ВЭС» АО «НоваВинд». Общая мощность электростанции после ввода в строй составит 210 МВт. Ее будут вырабатывать 84 ветроустановки по 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка составит 496,7 млн кВт/ч. Объем инвестиций составит более 23 млрд руб.В строительстве ветроэнергетического объекта на разных этапах строительства будет задействовано от 100 до 400 специалистов.

«Уже осуществляется разбивка осей временной подъездной дороги, внутриплощадочных дорог и площадок под ВЭУ. Начат завоз материалов для работ по обустройству фундаментов. Мобилизовано и установлено три бетонных мини-завода общей производительностью бетонной смеси 320 куб. м/час»,—говорится в сообщении.

Кроме того, на территории обустраивают стройгородок и устанавливают арматурные цеха. Начались работы по статическим испытаниям буронабивных свай на фундаментах установок для определения несущей способности грунтов.

Ввод «Кочубеевской ВЭС» в эксплуатацию намечен на 2020 год.

Дарья Голякова