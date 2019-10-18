В Петербурге могут ограничить движение по историческим набережным

В Петербурге могут ограничить движение транспорта по историческим набережным в центре города. Такое предложение было высказано в ходе технического совета по поводу проведения реставрации облицовки городских набережных в комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).

Совещание прошло при участии специалистов СПб ГБУ «Мостотрест», представителей КГИОП, подрядной организации, экспертов и общественности. В ходе него участники пришли к мнению, что от состояния набережных в определенной мере зависит сохранность близлежащих объектов культурного наследия и исторических зданий, находящихся под охраной. При этом одним из возможных решений данного вопроса может стать «сокращение существующих нагрузок на набережные, в том числе ограничение транспортного движения», отмечают в пресс-службе Смольного.

По итогам совета было принято решение провести оценку возникающих рисков.