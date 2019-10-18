Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

Данные более миллиона россиян могли быть украдены злоумышленниками в результате утечки, выяснил “Ъ”. Речь идет о кредитных историях, а также данных сотовых операторов.

Как рассказал независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко, он обнаружил в открытом доступе базу данных на сервере микрофинансовой организации, предположительно принадлежавшем бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Сейчас брешь закрыта, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания с 28 августа по 10 октября, они могли быть украдены злоумышленниками.

База данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. Гендиректор компании Андрей Луцык заявил “Ъ”, что проводится проверка для выяснения «всей информации по данному случаю». В «Эквифакс» заверили, что оттуда данные не утекали.

Подробнее читайте в материале “Ъ” « Микрофинансисты поделились BigData».