Профильный комитет Пермской думы отложил вопрос о повышении стоимости проезда

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию отложил рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Проект решения будет рассмотрен перед заседанием думы во вторник, 22 октября. С таким предложением выступил председатель комитета Арсен Болквадзе, другие члены комитета его поддержали. По мнению депутатов, вопрос о повышении тарифа недостаточно проработан. Также думцы отмечали, что администрация Перми учла не все замечания прокуратуры и торгово-промышленной палаты.

Напомним, глава Перми на прошлой неделе внес в думу проект о повышении с 1 декабря 2019 года тарифа на проезд в общественном транспорте. Предлагается установить проезд в 26 руб. (сейчас – 20 руб.) за наличный расчет и 24 руб. – по безналичному.