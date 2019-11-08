Сегодня исполняется 64 года президенту холдинга Crocus Group Арасу Агаларову

Его поздравляет президент Российской академии художеств, народный художник РФ Зураб Церетели:

— Рад и счастлив, что являюсь другом Араса Агаларова, который любит землю, на которой живет, и любит своего ближнего. А еще он любит искусство. Мы, творческие люди, это очень ценим и благодарны за его труды по сохранению культурного наследия, за поддержку современных деятелей культуры и искусства, а также молодых талантов, за которыми будущее. Арас — человек слова и дела, для меня он яркий пример исключительной честности, преданности профессиональному долгу, своему призванию. Являясь одним из самых успешных предпринимателей в стране, Агаларов всегда следует важнейшему правилу жизни: «Отдавай больше, чем получаешь». С днем рождения, Арас!

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