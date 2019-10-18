«Метафракс» показал свой новый бренд

«Метафракс» (Губаха, Пермский край) вчера в рамках Пермского инженерно-промышленного форума презентовал новый бренд. Бренд, включающий идеологию и архитектуру, полное визуальное оформление, а также концепцию коммуникаций, разработало международное коммуникационное агентство Electric (Москва). Переход группы компании на единый бренд призван усилить позиционирование «Метафракс Групп» на рынках присутствия.

Единым товарным знаком станет «Метафракс групп» (за рубежом — Metafrax group), он будет присутствовать в наименовании всех дочерних обществ. Сбытовые структуры — «Торговый дом „Метафракс“» (Россия, Пермь) и Metadynea Trading (Швейцария) получат новые юридические наименования: «Метафракс Трейдинг» и «Metafrax Trading International» соответственно.

Головное юрлицо группы — губахинское ПАО «Метафракс» в перспективе получит новое юридическое название — «Метафракс Кемикалс».