Решение по «Брекситу» не взорвало рынки

Реакция финансовых рынков на решение по «Брекситу» была заметной, но не радикальной. В четверг, 17 октября, курс английского фунта стерлингов поднимался вплотную до отметки $1,3 — максимума с 13 мая 2019 года. Впрочем, к концу дня курс вернулся к закрытию среды — $1,285. При этом уверенный рост британской валюты продолжается последние шесть дней, за это время она подорожала относительно доллара на 6,4%. Уверенно рос и курс евро, в ходе торгов достигая отметки $1,114 — максимума с 26 августа. Ближе к закрытию торгов он остановился чуть ниже отметки $1,113, на 0,5% выше закрытия среды. В таких условиях курс американской валюты шел на убыль. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опустился до 97,6 пункта — минимальной отметки с 26 августа.

Трехмесячных максимумов достигали доходности долговых бумаг. Так, доходность десятилетних облигаций Великобритании достигала 0,79% годовых — максимума с 17 июля. Впрочем, ближе к закрытию торгов доходность вернулась ниже 0,7% годовых. Доходность десятилетних германских облигаций поднималась до –0,33% годовых, однако во второй половине дня опустилась до –0,41% годовых. Европейские индексы поднимались на 0,7–1,2%, однако к концу торгов не только отыграли этот символический рост, но и опустились на 0,2–0,5% ниже закрытия предыдущего дня. Золото поднималось в цене (в пределах 0,5%), но так и не достигло отметки $1500 за унцию.

Реакция на рынках была резкой, так как новость была в целом неожиданной для трейдеров. Как отметил начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка «Зенит» Александр Карпов, евро и фунт показали впечатляющий рост сразу после объявления о достижении соглашения по «Брекситу». «Поддержку инвесторам оказал тот факт, что Великобритания и Евросоюз могут договариваться и совместно решать вопросы. В короткие сроки — за последние несколько недель переговоров — стороны нашли взаимоприемлемый вариант»,— пояснил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Однако через некоторое время произошло обратное движение курсов. Пока инвесторам неясны ни детали сделки, ни реакция британского парламента на соглашение. «В субботу новый вариант соглашения должен еще быть одобрен парламентом Великобритании, где есть и оппозиционные настроения»,— указывает Александр Карпов. Как считает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский, «пока, судя по публичным заявлениям официальных лиц, полной уверенности в одобрении парламентом Великобритании условий сделки нет».

В случае одобрения соглашения британским парламентом можно ожидать дальнейшего роста курса евро, британского фунта и валют развивающихся стран, включая рубль, полагают участники рынка. По словам Кирилла Соколова, «этот сценарий будет позитивным для всех рисковых активов, поскольку снимет одну из неопределенностей, которые оказывают давление на рынки». В этом случае, отмечает эксперт, снижается необходимость в дополнительном монетарном стимулировании от ЕЦБ и ФРС.

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев