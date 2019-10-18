Как узнал “Ъ”, Минпромторг после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений как текущий уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утильсбора. По словам собеседников “Ъ”, к вопросу повышения утильсбора теперь предлагается вернуться в 2021 году. Соответственно, дополнительных средств от роста сбора, которые могли бы пойти на поддержку локализации автокомпонентов, больше не ожидается. Однако Минпромторг все еще ждет от концернов оценок потребности в финансировании таких проектов — предполагается, что вопрос выделения бюджетных средств на это будет вынесен на уровень премьера.

По данным “Ъ”, Минпромторг вслед за идеей дифференциации компенсации утильсбора готов отказаться и от планов его дальнейшего резкого повышения. По словам собеседника “Ъ”, Минпромторг подтвердил намерение отказаться от дифференциации в ходе совещания 17 октября, на котором присутствовали представители легковых концернов. Более того, теперь министерство не рассматривает и предлагаемую ранее схему стимулирования локализации сложных автокомпонентов через увеличение барьера для импорта (см. “Ъ” от 8 октября).

Фактически обсуждение значительной индексации утильсбора предлагается сдвинуть на несколько лет, продолжает источник, вернувшись к этому не ранее 2021 года.

Хотя утильсбор и так вырастет с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин — общий уровень импортного барьера не изменится.

Другой собеседник “Ъ” подтвердил, что такая схема предлагалась Минпромторгом, но сообщил, что обсуждение ее параметров шло на предыдущем совещании 14 октября. Еще один источник “Ъ” подтверждает, что министерство сейчас предлагает отрасли именно такую конфигурацию.

Рабочая группа, заседания которой сейчас проводит Минпромторг, была создана в конце сентября по поручению вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания в Сочи. На нем ожидалось финальное решение по дифференциации компенсаций утильсбора, но вместо этого рабочей группе было поручено установить ее окончательные параметры до 15 октября.

В итоге как такового обсуждения дифференциации в ходе рабочей группы так и не состоялось: источники “Ъ” объясняли, что Минпромторг, вероятно, отказался от идеи дифференциации, поскольку на него возложили невыполнимую задачу договориться с отраслью, где позиции концернов слишком полярные.

Тогда же, в начале октября, чиновники министерства с подачи ряда игроков рынка заговорили об увеличении барьера для импорта: ограничения в виде пошлин и утильсбора, составляющие сегодня около 30% для легковых автомобилей, предложили увеличить до 40–45%. Предполагалось, что шансов договориться об этом больше, но, по словам источников “Ъ”, практически все участники легкового сегмента были против такой схемы, поскольку многие концерны получают от импорта основную прибыль.

Изначально идея дифференциации была направлена на то, чтобы концерны, взявшие на себя более высокие обязательства по специнвестконтрактам (СПИК), получили большие компенсации утильсбора. Предложение индексации, вынесенное Минпромторгом ранее на обсуждение, также было направлено на поддержку более локализованных компаний, но за счет полученных от роста утильсбора средств бюджета. Источники “Ъ” опасались, что Минфин все равно не выделит эти средства.

Теперь, несмотря на отказ от индексации утильсбора, Минпромторг все еще собирает предложения концернов по проектам глубокой локализации, рассказывают источники “Ъ”.

Изначально запрос заключался в том, сколько денег нужно концернам для продолжения инвестиций в локализацию, говорит один из них, причем речь шла не только об обязательствах по СПИК, но и дополнительных. Предполагается, что после проработки запросов концернов эта сумма будет представлена премьеру, говорят источники “Ъ”. Один из них утверждает, что идея вынести обсуждение на уровень Дмитрия Медведева — идея аппарата Дмитрия Козака, а не Минпромторга.

В последние годы господдержка отрасли планомерно сокращалась. Рынок выходил из кризиса, и многие меры были временными, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». При этом выделение денег на локализацию не связано с поддержкой рынка или спроса, отмечает аналитик, а решает стратегические задачи по созданию компетенций и технологий — концернам не всегда выгодно финансировать их самостоятельно, учитывая не такую уж высокую рентабельность в РФ.

Окончательное решение — консенсус, достигнутый рабочей группой,— пока не принято. Ряд собеседников “Ъ” ожидают его к концу следующей недели.

Ольга Никитина