Мэрии не привезло

Арбитражный суд отказал мэрии Нижнего Новгорода в удовлетворении иска о передаче в муниципальную собственность созданной ЗАО «Новакард» автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) в общественном транспорте. По соглашению с инвестором АСКОП должна была перейти в собственность города спустя пять лет после ее внедрения. Однако бюрократические проволочки сорвали все сроки, а изменившаяся нормативная база, позволившая компании самостоятельно заключать соглашения с перевозчиками, сделала это соглашение неисполнимым. Знакомые с делом собеседники “Ъ-Приволжье” говорят, что разбирательство поставило точку в вопросе владения АСКОП, которую «Новакард» за время судебных споров с администрацией растиражировал по всей Нижегородской области, будучи единственным оператором.

В арбитражном суде Нижегородской области завершилось долгое разбирательство городской администрации с ЗАО «Новакард», создателем системы автоматического контроля оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте. Истец требовал передать систему в собственность Нижнего Новгорода, ссылаясь на двустороннее соглашение с компанией от 2012 года. По нему городской департамент транспорта обязался подготовить нормативную базу и условия для поэтапного внедрения АСКОП на муниципальном транспорте и маршрутках частных перевозчиков, развить сеть точек продажи электронных проездных билетов.

В свою очередь «Новакард» через свою дочку ООО «Ситикард» должен был выпустить карты оплаты для рядовых пассажиров и льготников и обеспечить общественный транспорт приборами для их считывания (валидаторами). Все три этапа с учетом создания в Нижнем Новгороде центра обработки данных (ЦОДД) и оснащения валидаторами частных перевозчиков планировалось завершить к 2014 году. Окупить вложения инвестор планировал за счет отчислений с трансакций, забирая по 7% с каждой оплаты проезда через электронные устройства. Через пять лет с момента создания системы она должна была перейти в городскую собственность.

Однако внедрение АСКОП пошло не по плану, в итоге сроки ее внедрения сдвинулись на 2018 год. Как следует из судебного решения, департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода не выполнил свои обязательства по соглашению с ЗАО «Новакард». В частности, оборудовать городской транспорт валидаторами в оговоренные сроки не получилось из-за тяжелого финансового состояния муниципальных перевозчиков, долгие годы пребывавших в предбанкротном состоянии. Вовремя обеспечить электронными проездными льготников и открыть для них пункты продаж не получилось из-за бюрократических проволочек в правительстве Нижегородской области, которое долго отказывалось предоставлять инвестору списки таких граждан, ссылаясь на закон «О защите персональных данных».

Длительная задержка получилась и с оборудованием валидаторами частных перевозчиков: администрация Нижнего Новгорода не выпустила нормативный акт, позволявший внедрить АСКОП в их подвижном составе. Внедрить электронный проездной на частных маршрутках удалось лишь в 2019 году, когда правительство Нижегородской области и заксобрание обязали перейти на безналичную оплату проезда всех перевозчиков в регионе.

Отметим, что администрация Нижнего Новгорода ранее пробовала судиться с «Новакардом» по неисполнению обязательств оператора АСКРП, но стороны заключили мировое соглашение и сдвинули сроки внедрения системы до конца 2018 года по инициативе городской администрации. Тогда арбитражный суд Нижегородской области подтвердил, что нормативные акты мэрии не содержали ни методики распределения финансовых средств от продажи билетов, ни порядка расчета и компенсации социальных льгот.

Согласно новому судебному решению, на основании этого пролонгированного договора «Новакард» утратил полномочия оператора системы с июня 2018 года (единственным оператором системы на всей территории Нижегородской области является ее дочернее ООО «Ситикард»). Поэтому требования администрации незаконны, полагал ответчик. ЗАО «Новакард» заявило встречный иск к мэрии, указав, что в 2014 году администрация приняла нормативный акт, по которому соглашение о создании АСКОП ее оператор и перевозчики подписывают без участия администрации. Поэтому оператор вправе сам определять условия контрактов, сроки исполнения обязательств и процент с трансакций по оплате проезда. В итоге юристы «Новакарда» доказали, что власти не вправе требовать передачи системы в муниципальную собственность до исполнения собственных обязательств по соглашению.

Знакомые с делом собеседники “Ъ-Приволжье” считают разбирательство скорее формальным и направленным на завершение юридических споров с администрацией насчет владения АСКОП. Основной конфликт заключался в вопросе отчисления процентов с трансакций, но когда дело дошло до непосредственного внедрения системы, нормативная база позволила оператору самостоятельно договариваться с транспортниками без участия властей. Владение системой ООО «Ситикард» логично и правомерно, поскольку инвестор сумел внедрить ее по всей Нижегородской области за свой счет, несмотря на бюрократические проволочки и неисполнение обязательств властями. Администрация Нижнего Новгорода намерена обжаловать решение суда в пользу оператора АСКОП.

Владимир Зубарев