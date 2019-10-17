Сбербанк на Украине освободили из-под ареста

Киевский суд первой инстанции снял арест с акций украинского Сбербанка, постановив, что они принадлежат российскому банку, а не Российской Федерации. Эксперты выражают осторожный оптимизм в связи с этим решением, но указывают, что для того чтобы говорить об изменении тренда, необходимо дождаться, пока решение вступит в законную силу.

Украинское деловое издание Finbalance сообщило, что Хозяйственный суд Киева 10 октября удовлетворил иск «Сбербанка России» и обязал «Райффайзен Банк Аваль» (как депозитарное учреждение) снять все аресты и запреты на 100% акций украинской «дочки» Сбербанка и счета в ценных бумагах.

По мнению экспертов, это может быть хорошим знаком как для самого Сбербанка, так и для других «дочек» российских банков на Украине.

«Вряд ли по одному судебному акту следует делать вывод о работе системы в целом, но для банков это, конечно, положительное решение»,— считает руководитель арбитражной практики Vegas Lex Виктор Петров.

По его мнению, наиболее ценен для российской стороны тот факт, что суд услышал ее доводы и проводил процесс в условиях действительно состязательности сторон. Как указывает Finbalance, суд признал обоснованными доводы истца о том, что «истец ПАО "Сбербанк России" не является должником по арбитражным решениям, а акции, эмитированные АО "Сбербанк", принадлежащие истцу ПАО "Сбербанк России" на праве собственности, не являются собственностью Российской Федерации». И на этом основании снял арест с акций украинского Сбербанка.

Как отметила советник адвокатского бюро S&K «Вертикаль» Алена Бачинская, еще недавно по аналогичным спорам в отношении акций дочерних кредитных организаций других российских банков позиции украинских судов всех инстанций были единодушны: аресты сохранялись в силе. «Суды игнорировали доводы российских кредитных учреждений о том, что акции их украинских подразделений не могут рассматриваться как активы непосредственно Российской Федерации, на которые может быть обращено взыскание»,— рассказала она.

Впрочем, говорить об изменении общего тренда после принятия одного решения суда первой инстанции, по мнению партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, пока рано. «Вместе с тем, если это решение устоит, это может помочь другим российским банкам, которые в той же ситуации сейчас больше рассчитывают на международные судебные инстанции. Многие просто не верят в возможность получить судебную защиту своих интересов на территории Украины»,— отмечает он.

Сбербанк отказался комментировать “Ъ” эту тему.

Максим Буйлов