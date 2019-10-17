В Сочи арестованы два члена секты «Свидетели Иеговы»

Суд в Сочи арестовал двоих местных жителей—активистов организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Мужчинам предъявлены обвинения в участии в экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР, адепты религиозной организации с мая 2017 года по июнь 2019 года фигуранты организовывали в Сочи собрания и иные мероприятия, где выступали в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников. Между тем в апреле 2017 года решением Верховного суда РФ религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории России. В ходе следствия проведены обыски в ряде мест, где проводились собрания, а также по месту жительства фигурантов, в ходе обысков изъята литература религиозного учения «Свидетели Иеговы», а также средства связи.

Анна Перова, Краснодар