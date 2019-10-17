Проезд в Сочи подорожает до 28 рублей

С 15 ноября проезд в общественном транспорте Сочи подорожает с 22-х (с 26 на нерегулируемых тарифах) до 28 руб. При оплате банковской картой или телефоном с поддержкой бесконтактной оплаты проезд будет стоить 26 руб.

При этом, как сообщили в мэрии курорта, с 18 октября в городе можно будет приобрести транспортную карту «Пальма», которая будет работать по аналогу московской «Тройки». Сообщается, что купить «Пальму» можно будет, например, на 100 поездок, что станет дешевле, чем при оплате водителю наличными. Подключение к карте стоит 100 руб. Пополнять ее можно будет в офисах Сбербанка, терминалах и в режиме онлайн. Каждому пассажиру нужна будет своя карта.

Упассажиров с Mastercard до 30 ноября останется возможность воспользоваться скидкой в три рубля. Те есть скидки будут суммироваться: два рубля за безналичную оплату и три рубля от платежной системы.

Василий Хитрых