Йохан Вандерплаетсе: «Мы стремимся к тому, чтобы Сибирь стала самым инновационным и цифровым регионом России»

«Мы никогда не забываем высказывание великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова: „Могущество России прирастать будет Сибирью“. И эти слова мы подтверждаем своей работой в сибирском регионе»,— так начал свое знакомство с журналистами президент компании Schneider Electric в России и странах СНГ Йохан Вандерплаетсе, когда приехал в Иркутск в рамках бизнес-миссии.

Для компании — мирового эксперта в предоставлении цифровых решений в области управления энергоресурсами и автоматизации промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных — Сибирь является стратегически важным, динамично развивающимся рынком. Какие планы у компании в Сибири и что она уже предлагает бизнесу — в нашем интервью.

— Есть две основные причины, по которым мы приехали сюда. Являясь президентом Российско-бельгийского бизнес-клуба и президентом Ассоциации европейского бизнеса, я участвовал в делегации бельгийско-люксембургской торговой палаты, которая приехала в Иркутскую область для поддержания уже имеющихся и налаживания новых деловых контактов с местным бизнес-сообществом. Мы провели очень открытую и конструктивную встречу с руководством региона в лице губернатора Сергея Левченко и членами правительства, побывали в Фонде поддержки предпринимательства Иркутской области, провели еще ряд интересных и полезных встреч. Иркутская область — очень динамично развивающийся регион с самым разным спектром отраслей экономики: от традиционной для сибирского региона добывающей промышленности до многообещающих перспектив в туризме. Естественно, что бельгийские компании ищут здесь партнеров, чтобы продавать свой товар и предлагать свои услуги. Также они заинтересованы в развитии совместных предприятий, потому что в этом регионе есть все три составляющие для таких проектов: инфраструктурные возможности, квалифицированные сотрудники и заинтересованность областной и местной власти в развитии различных инвестиционных проектов.

Вторая и основная часть моей миссии как президента компании Schneider Electric в России и странах СНГ — посетить один из ключевых сибирских регионов, где наша компания работает и напрямую, и через наших партнеров. У Schneider Electric есть амбициозные планы в Сибири на ближайшие 10 лет, ведь этот регион входит в тройку лидеров по объему продаж в России.

— С чем это связано?

— Основные перспективы сибирского региона мы связываем с высоким спросом на сырьевые ресурсы в мире. Этот спрос несмотря ни на что будет поддерживаться в ближайшие десятилетия. Новые стройки, модернизация старых предприятий, существующие современные предприятия региона — все это дает возможность применения нашей платформы EcoStruxure для различных сегментов промышленности и инфраструктурных объектов разного назначения. Стать провайдером современных трендов и концепций — цифровой трансформации, индустрии 4.0, интернета вещей — одна из основных задач Schneider Electric в Сибири. Мы стремимся к тому, чтобы регион стал самым инновационным и цифровым в России.

— Насколько российская и в частности сибирская промышленность готова к вашим цифровым технологиям?

— Как везде в мире, а не только в России, есть компании, которые идут в авангарде внедрения самых передовых технологий. Они прекрасно понимают, что цифровизация — это не маркетинг, а реальность. Сибирь — ресурсоемкий регион, и для того чтобы поддерживать конкурентоспособность, необходимо быть современным, то есть цифровым. Например, «Полюс золото» — полностью цифровая компания. Сегодня компания «Сибур» в Тобольске развивает грандиозный проект «Запсиб-2». Это большой и уникальный, даже по европейским меркам, нефтехимический комплекс, где внедряют последние цифровые технологии. Такие компании являются мировыми лидерами.

Также в последние годы в Сибири строится много инфраструктурных объектов: больницы, стадионы, школы, логистические центры. Для этих объектов у Schneider Electric есть решения в рамках нашей передовой концепции EcoStruxure. Платформа EcoStruxure была использована при модернизации медицинского центра Grand Medica в Новокузнецке. Это крупнейшая «умная» больница в Сибири и на Дальнем Востоке. На 19 тыс. кв. м размещены специальное оборудование и высокоэффективная платформа EcoStruxure, которая позволяет управлять подключенными к ней устройствами, осуществляя мониторинг и локальный контроль. Удаленное управление энергосетями и медицинским оборудованием сократило эксплуатационные расходы на 20%, потребление тепла сократилось почти на треть.

Если говорить про Иркутск, то не ошибусь, если скажу, что каждый иркутянин хоть раз побывал в 130-м квартале или Ледовом дворце. При их строительстве были использованы именно наши передовые технологии. Мы принимали участие в строительстве библиотеки Иркутского государственного университета, областного суда, модернизации городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. В области жилищного строительства наш ключевой партнер — финансово-строительная компания «Новый город». Среди наших партнеров — Иркутская нефтяная компания, «Русал», ПАО «Полюс», «Иркутскэнерго» и ряд других компаний.

— Расскажите о сотрудничестве с иркутскими компаниями поподробнее.

— Наш многолетний надежный партнер — компания «Иркутскэнерго». Они приобретают и успешно внедряют наши технологические решения по среднему напряжению и трансформаторам. Наши сотрудники являются технологическими экспертами Иркутской нефтяной компании, которая сейчас реализует крупнейший производственный проект не только в Сибири, но и в России по строительству завода полимеров в Усть-Кутском районе. Мы также участвуем в тендере как компания по поставке систем энергоснабжения для технологического оборудования для этого завода.

— Что для вас означает локализация?

— Во всех странах, где представлена наша продукция, мы стараемся быть самой локальной среди глобальных компаний, то есть производить продукцию на местном рынке под местными брендами, используя нашу технологию. Надо отметить, что мы взяли курс на локализацию еще до того, как началась тенденция на импортозамещение. Это наше долгосрочное стратегическое видение, и мы с ним не ошиблись. Сегодня в России у нас пять заводов, производящих продукцию со статусом «Сделано в России», и два центра НИОКР в «Сколково» и «Иннополисе» (Татарстан), направленных на локальную разработку программных решений. За последние пять лет мы инвестировали в локализацию более миллиарда евро и гордимся тем, что не менее 60% оборудования, которое Schneider Electric продает на российском рынке, произведено внутри страны.

— В основном вы сейчас рассказываете о сотрудничестве с компаниями, у которых миллиардные обороты. Возможно ли сотрудничество с вами для компаний среднего или даже малого бизнеса?

— Безусловно, просто в России тенденция такова, что основная доля рынка находится в руках очень крупных компаний. И думаю, что в этом слабость российской экономики. Хороший пример в этом смысле — Германия: на 70% экономика страны представлена мелкими и средними компаниями, которые, как правило, являются очень инновационными и занимаются только какой-то определенной нишей. Но при этом они в этой нише самые передовые и технологичные. В России, конечно, есть примеры прекрасных технологичных компаний, таких как «Яндекс» или «Лаборатория Касперского», но пока таких мало, к сожалению. Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике невелика. Но это вовсе не значит, что у нас нет самых современных технологических решений для этих компаний. У нас в принципе решения есть для любой отрасли: и для пищевой промышленности, и для гражданского строительства, и для фармацевтики, и для многих других отраслей. Стучите в двери — и вам откроют.

Например, по всему миру мы обслуживаем огромное количество самых разных отелей — от небольших до огромных гостиничных комплексов. У Иркутской области в туристическом и гостиничном бизнесе перспективы просто грандиозные. Здесь есть Байкал, вокруг которого должна быть сформирована целая отрасль. Я был в Иркутске последний раз четверть века назад и могу засвидетельствовать, как в лучшую сторону изменился сам город и значительно прибавилось количество туристов. И я уверен, что это только начало. Бренд озера Байкал в Европе знают больше, чем даже Алтайский край. Проблема в том, что сейчас очень непросто получить визу, и это тормозит развитие туризма. В будущем благодаря внедрению электронных виз для всех стран Байкал будет туристической Меккой для европейских путешественников. Но к этому нужно готовиться уже сегодня, внедряя самые передовые технологии на всех инфраструктурных объектах туристической отрасли. И у нас есть самые разнообразные решения и технологии в этой сфере.