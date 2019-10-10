СМИ: Режим «открытого неба» в Пулково предлагают ввести с ограничениями

Российские перевозчики направили в Министерство транспорта РФ предложение разрешить иностранным авиакомпаниям полеты из петербургского аэропорта Пулково по режиму «открытое небо» только в города, удаленные от Санкт-Петербурга на не менее чем 200 км, в которые летают российские компании. Об этом сообщают «Ведомости».

В Минтрансе, по данным издания, такие ограничения поддерживают.

Напомним, в сентябре ООО «Воздушные ворота северной столицы» ( управляет петербургским аэропортом) направило в Минтранс перечень из 33 стран для введения режима «открытого неба». При этом перечень авиакомпаний из Пулково в рамках «открытого неба» определят в текущем году.

Ожидается, что седьмая степень свободы воздуха позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации. За счет «открытого неба» в Пулково надеются привлечь европейские лоукостеры.