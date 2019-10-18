Масштабных посадок в Челябинске не будет

Администрация Челябинска расторгла контракт стоимостью 198,1 млн руб. на озеленение центральных улиц Челябинска в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС. Как сообщила исполняющая обязанности мэра Наталья Котова, это было сделано из-за того, что подрядчик ООО «Интер-строй» собирался сносить здоровые деревья и высаживать на их месте молодые саженцы. По словам госпожи Котовой, в этом году администрация не планирует заново объявлять торги на высадку деревьев и кустарников. Чиновники надеются, из-за переноса «президентской» части саммитов в Санкт-Петербург «Росконгресс» разрешит городу обойтись без масштабного озеленения. В «Интер-строе» же сообщили, что инициатором расторжения контракта был подрядчик, а причиной стало некачественно выполненное техзадание.



Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска расторгло договор на озеленение 23 улиц города к саммитам ШОС и БРИКС стоимостью 198,1 млн руб. По условиям, подрядчик должен был успеть до 15 ноября 2019 года вырубить 816 аварийных стволов, выполнить санитарную обрезку 1,5 тыс. растений, высадить 2,1 тыс. новых кустарников и деревьев в возрасте 8–12 лет. Кроме того, победителю контракта предлагалось за два с половиной месяца уложить на гостевых маршрутах 195,6 тыс. кв.м рулонного газона и засеять травой 20,2 тыс. кв.м. Победителем в конце августа было признано ООО «Интер-строй» (Казань). Предприятие не успело начать работы, контракт был расторгнут 7 октября по соглашению сторон. Ни подрядчик, ни администрация города не были подвергнуты финансовым санкциям, потому что отказались от взаимных претензий.

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на совещании координационного совета по разработке экологического стандарта региона заявила, что администрация расторгла контракт с казанским подрядчиком, поскольку «Интер-строй» планировал снести здоровые деревья и высадить на их месте молодые, чтобы «они были одного размера и красиво смотрелись». «Когда началась работа с экспертами, с жителями, они заявили, что часть деревьев еще могла бы расти. Мы пришли к выводу, что лучше сохранить эти деревья, а суммы, которые нам предоставляются, направим на высадку деревьев в других местах, где их не хватает»,— отметила Наталья Котова. Она высказала надежду на то, что «Росконгресс» смягчит требования к озеленению Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС из-за того, что основную часть мероприятий перенесли в Санкт-Петербург. «Одно дело, когда мы готовились к саммитам ШОС и БРИКС в полном объеме, сейчас же речь идет о деловой части. Мы надеемся, что нам удастся отступить от стандартов, которые были заданы оргкомитетом»,— отметила и.о. главы Челябинска.

Как следует из электронной карточки контракта на сайте госзакупок, инициатором разрыва контракта стало ООО «Интер-строй». Директор компании Эмиль Яруллин 7 октября направил соответствующее письмо начальнику управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову. В нем говорится, что стороны соглашаются на расторжение договора из-за некорректного техзадания. «Сторонами не отрицается необходимость внесения корректировок в техническую документацию и доработки ведомостей и дендрологических планов, которые влекут за собой как изменение стоимости контракта, так и увеличение на неопределенный срок исполнения обязательств со стороны подрядчика»,— пишет господин Яруллин. Управление дорожного хозяйства мэрии претензии не оспаривало и добровольно расторгло контракт.

Представитель компании «Интер-строй», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что техзадание на озеленение Челябинска за 200 млн руб. было «составлено на скорую руку»: дендрологические планы содержали многочисленные ошибки, растения предлагалось высаживать прямо поверх коммунальных сетей, акты по обследованию аварийных деревьев пришлось ждать больше месяца, газоны нужно было стелить без бетонных бордюров. «Нам самим пришлось искать контакты “сетевиков” и согласовывать посадки. Мы начали получать отказы из-за ошибок в схемах. Они с очень большим опозданием скинули акты обследования деревьев, а ведь это даже не разрешение на снос. Мы привезли технику, ждали только вот этих актов, но уже поняли, что ничего не получится. Нам лучше было “спрыгнуть” быстрее, пока не понесли еще большие потери»,— рассказали в компании. В ООО «Интер-строй» опровергли информацию, что компания собиралась сносить здоровые деревья. «Может быть, они свои дендрологические планы сравнили с реальностью и увидели несоответствие»,— предположил представитель организации.

О переносе саммитов ШОС и БРИКС, запланированных на 2020 год, из Челябинска в Санкт-Петербург, летом объявил президент России Владимир Путин. 15 августа он подписал соответствующий указ. При этом глава государства сообщил, что некоторые мероприятия в рамках председательства России в ШОС и БРИКС все же пройдут в Челябинске, и пообещал сохранить федеральное финансирование, предусмотренное ранее. Власти города в свою очередь обещали выполнить взятые обязательства по возведению объектов и благоустройству.

Карина Кальярова