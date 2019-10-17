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Вальтер Кьяппони

Новым креативным директором Tod`s стал Вальтер Кьяппони

За разработку мужских и женских коллекций бренда теперь будет отвечать Вальтер Кьяппони. Первая созданная им осенне-зимняя коллекция 2020/21 появится в бутиках марки следующей осенью.

«Вальтер Кьяппони — талантливый итальянский дизайнер, который знаком с фирменным стилем Tod`s и знает, как сочетать его с требованиями современной эстетики, не поступаясь при этом исходными ценностями компании: высочайшим качеством и уникальным мастерством. Я рад, что Вальтер присоединился к нашей команде, и желаю ему успехов в новой должности»,— заявил президент Tod`s Group Диего Делла Валле.

Вальтер Кьяппони родился в 1978 году в Милане. Окончив Европейский институт дизайна, он работал в фэшн-индустрии с конца 1990-х годов. После работы в доме Givenchy в Париже он в 2007 году вернулся в Италию, где сотрудничал с Valentino, Gucci, Miu Miu и Bottega Veneta.

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