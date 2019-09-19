Тяжело в учении — легко в Китае

Китай стал крупнейшим иностранным участником российских стратегических военных учений «Центр-2019», задействовав в них 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники. Маневры проходят 16–21 сентября при участии контингентов восьми стран и на восьми полигонах — от Дагестана до Кемеровской области. Участие в ежегодных российских командно-штабных учениях иностранных войск из стран вне Организации договора о коллективной безопасности становится традицией: впервые это произошло в 2018 году. Фактически они превращаются в учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и площадку, где плечом к плечу стоят даже враги, например Индия и Пакистан.

Китай второй год подряд становится главным иностранным участником крупнейших российских командно-штабных учений, которые в этот раз проводятся в Центральном военном округе и носят название «Центр-2019». Народно-освободительная армия Китая (НОАК) послала для участия в учениях 1,6 тыс. человек личного состава, 300 единиц наземной боевой техники, а также 30 самолетов и вертолетов. Эти силы переброшены из Западного военного округа КНР, крупнейшего по территории и непосредственно граничащего со странами Центральной Азии и Индией. Хотя в учениях помимо КНР участвуют также контингенты Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, китайский контингент составляет более 71% из 2,25 тыс. иностранных солдат и офицеров, приглашенных на учения.

Учения проходят на полигонах Аданак, Алейский, Донгуз, Тоцкий, Чебаркульский и Юргинский, Ашулук и Сафакулево, всего в них принимают участие более 130 тыс. солдат и офицеров восьми стран.

В прошлом году 3,2 тыс. китайских военных уже стали участниками российских учений «Восток-2018», впервые за всю многолетнюю историю командно-штабных учений этого типа и масштаба. «До 2018 года Россия никогда не приглашала для участия в своих учениях иностранцев, но на "Восток" в прошлом году впервые пригласила Китай и Монголию,— напомнил “Ъ” старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин.— Таким образом, во-первых, подтверждено, что китайцы теперь будут участвовать каждый год, во-вторых, что эти учения становятся все более международными и "политическими", превращаясь в учения стран Шанхайской организации сотрудничества».

Командно-штабные учения посвящены тренировке структур управления войсками, а в случае международного участия — отработке совместных действий штабов разных стран. По сценарию активной части учений, начавшейся 17 сентября, на юго-западе России внезапно возникло независимое государство, руководство которого «исповедует идеологию псевдоисламского терроризма». Оно нанесло внезапный удар по государствам—участникам учений при помощи крылатых и баллистических ракет, а также вооруженных дронов, после чего перешло в наступление. Войска стран-участниц должны его отразить, применив весь комплекс наземных, надводных и воздушных технических средств.

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин вчера заявил, что учения не направлены против какой-либо третьей страны и их сценарий является абсолютно вымышленным. Тем не менее их сюжет перекликается как минимум с двумя реальными событиями и процессами: борьбой с исламскими боевиками, регулярно совершающими нападения из Афганистана на страны Центральной Азии, и атакой 14 сентября вооруженных дронов йеменских повстанцев на нефтесепарационный комплекс в Саудовской Аравии, из-за чего добыча нефти в стране временно упала почти вполовину.

Официальный китайский военный портал 81.cn отметил, что НОАК привезла с собой основные боевые танки Type 96, боевые машины пехоты Type 04A IFV, 122-миллиметровые гаубицы Type 07, самолеты J-10, J-11, J-16, Су-30, фронтовые бомбардировщики JH-7, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, инженерные машины, мобильные госпитали и многое другое. Особо издание отметило, что вызовом для командования страны стала переброска войск по российским железным дорогам: на прошлых учениях «Восток-2018» техники также было немало, но везти ее от китайской границы нужно было всего на 300 км (маневры проводились на полигоне Цугол, расположенном к юго-востоку от Читы). «Действительно, операция транзита по железной дороге в чужой стране требует серьезной организационной подготовки,— полагает Василий Кашин.— Необходимо обеспечить снабжение и логистику таким образом, чтобы, прибыв к месту, войска сохраняли боеспособность».

Новшеством стало и совместное участие в учениях контингентов Индии (140 человек) и Пакистана (90 человек). Это первые совместные действия стран такого рода, после того как индийская авиация в феврале текущего года нанесла удар по объектам на территории пакистанского округа Балакот в ответ на убийство своих пограничников. С тех пор конфликт двух стран только углубился, особенно после того, как в августе со спорного между двумя странами и контролируемого Дели штата Джамму и Кашмир индийским правительством был снят особый статус. А вчера, несмотря на участие контингентов обеих стран в российских учениях, Пакистан отказался пропустить самолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди через свое воздушное пространство «с учетом ситуации в оккупированном Кашмире».

Михаил Коростиков