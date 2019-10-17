Подполковника ФСКН в Татарстане судят за организацию производства спайса

В Верховном суде Татарстана начался закрытый судебный процесс суд над бывшим руководителем оперативной службы Госнаркоконтроля республики подполковником Юрием Казакуловым, которого обвиняют в организации производства 116 кг спайса ради улучшения показателей, сообщает «Реальное время». Ему предъявили обвинение по статьям «Организация приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения» (ч. 1 ст. 30, п. «б» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Нарколаборатория, в организации которой обвиняется господин Казакулов, правоохранители обнаружили и накрыли еще весной 2012 года в Набережных Челнах. По данным следствия, стоимость обнаруженной там крупной партии наркотиков оценивается в $1 млн. Однако информация о причастности к этому делу господина Казакулова появилась позже. Вину обвиняемый не признает.

Господин Казакулов был этапирован в Казань из Кирово-Чепецкой колонии в Кировской области, где он отбывает наказание за то, что подбросил 10 кг героина на Вьетнамский рынок. Ему дали шесть лет колонии общего режима.

"Ъ-Казань"