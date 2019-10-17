Уфа за три года планирует увеличить собственные доходы на 5%

Власти Уфы планируют к 2021 году увеличить налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 5% — с 12,8 млрд руб. (в 2018 году) до 13,5 млрд руб. к концу 2021 года, следует из программы управления муниципальными финансами, принятой администрацией 16 октября. Для этого администрация рассчитывает выявить резервы увеличения доходов, усовершенствовать формирование и исполнение бюджета, обеспечить эффективное управление муниципальным долгом. В среднесрочной перспективе власти планируют новые «обоснованные» заимствования на погашение уже имеющихся долгов перед бюджетной системой республики и перед банками. предполагается, что доля расходов на обслуживание муниципального долга останется прежней — не более 15%.

В 2018 году Уфа обеспечила поступления в бюджетную систему России 348,2 млрд руб. — на 28% больше, чем в 2017 году. В бюджет республики городские налогоплательщики заплатили 135,4 млрд руб. (рост на 27%). При этом в городской бюджет налоговые поступления составили всего 8,2 млрд руб., или 2,4% общего объема собранных в городе налоговых отчислений, а общий объем платежей, включая неналоговые — 12,2 млрд руб. (рост к 2017 году на 18%). Задолженность города перед банками на 1 января 2019 года составляла 6,24 млрд руб., задолженность по бюджетным кредитам, большая часть которых реструктуризирована на 2020-2025 годы, — 3,75 млрд руб., следует из документа.

Ирина Самойлова