УрФЮИ требует с бывшего ректора 127 млн рублей

Конкурсный управляющий Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Ольга Рущицкая подала заявление в свердловский арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего ректора вуза Владислава Назарова. С него требуют 127,7 млн руб. Это требование подано в деле о банкротстве самого института – он признан несостоятельным 20 сентября этого года.

Заявление о банкротстве в феврале этого года подало ООО «Лоза» из-за долга более 77 млн руб. Как следует из материалов дела, «Лоза» является совладельцем здания на улице Карла Либнехта,1, где располагался институт, который несколько лет незаконно использовал почти 12 тыс. кв. м. помещений. «Лоза» потребовала выплатить сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими деньгами. До 20 марта 2020 года в институте введена процедура конкурсного производства. Общий долг превышает 130 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, бенефициаром ООО «Лоза» является Анжелика Виноградова, бывшая супруга господина Назарова. Спор вокруг здания в центре Екатеринбурга возник в результате раздела совместно нажитого имущества.

В 2016 году УрФЮИ лишили государственной аккредитации. В СМИ господин Назаров заявлял, что делает все, чтобы вернуть ее.

Татьяна Дрогаева