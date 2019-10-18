Hublot внесли вклад в сохранение популяции белых носорогов

Две трети всех видов носорогов может исчезнуть в ближайшие годы, и это станет непоправимой потерей для планеты. Главная тому причина — браконьерство. Швейцарская часовая марка Hublot подписала партнерский контракт с Кевином Питерсеном и организацией SORAI (Save Our Rhino Africa India), занятой проблемами сохранения видов носорогов, находящихся на грани вымирания. Подтверждением серьезности намерений бренда стала модель часов Big Bang Unico Sorai, большая часть средств от продажи которой будет направлена напрямую в фонд Care for Wild по уходу за детенышами носорогов, оставшихся без родителей. А также в агентство South African National Parks для поддержания ночной слежки с помощью тепловых аэродатчиков. Купив эти часы, 100 человек смогут разделить эту инициативу с Hublot.

«Незаконная торговля рогом носорога и браконьерство были одним из предметов обсуждения в Женеве в августе прошлого года на Конвенции по Международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СITES), на которой был сделан особый акцент на необходимости принятия срочных мер. Опередить браконьеров — гонка на время. Используя инновационные технологии, такие как тепловые датчики, команды по надзору могут ее выиграть. Мы гордимся и рады сотрудничеству с компанией Кевина Питерсена SORAI ради этой цели, на благо будущих поколений и глобального разнообразия видов»,— говорит генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе.

Рикардо Гвадалупе и Кевин Питерсен

В качестве символа этого альянса керамический циферблат 45-миллиметрового корпуса часов был выполнен в песочных оттенках африканских кустарников и хранит в себе изображение белого носорога. Big Bang Unico SORAI снабжены ремешком из ткани НАТО идентичного цвета и вторым ремешком из каучука с камуфляжной расцветкой. Технология вулканизации позволила создать стойкие цвета, нанесенные с точностью до десятой части миллиметра. Часы выпущены ограниченным тиражом в 100 экземпляров.