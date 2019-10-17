СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Большинство пассажиров самолета SSJ 100, 5 мая потерпевшего крушение при посадке при посадке в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня, не успев подняться с кресел, рассказал “Ъ” руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис.

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика. Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее»,— сказал господин Ложис.

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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