Новая схема оплаты за отопление и задолженность за теплоресурсы

Итоги летней ремонтной кампании, новый отопительный сезон, новая схема оплаты за отопление и задолженность потребителей за теплоресурсы стали темами обсуждения на пресс-завтраке «Коммерсантъ-Башкортостан» с представителями ООО «БашРТС». БашРТС — крупнейший поставщик тепла и горячей воды в республике, снабжающий коммунальными ресурсами восемь городов, более 360 тыс. физических и более 13 тыс. юридических лиц. Дискуссия прошла 30 сентября в отеле Holiday Inn Ufa.

Одной из самых обсуждаемых коммунальных тем этой осени стал переход региона на новый способ оплаты за отопление — так называемую «оплату по факту». Если раньше плата за тепло распределялась равномерно в течение года, на все 12 месяцев, то теперь потребители республики будут вносить ее только в период отопительного сезона, который, в среднем, длится восемь месяцев.

Правительство Башкирии утвердило новый способ оплаты постановлением №479 28 сентября 2018 года. Новый порядок оплаты действует уже с начала отопительного сезона 2019-2020 годов во всех муниципальных образованиях республики. Так как добросовестные потребители вносили среднюю плату по старой схеме на протяжении года, ООО «БашРТС» в первом квартале 2020 года произведет им перерасчет.

Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова рассказала на пресс-завтраке о нюансах и преимуществах новой схемы оплаты за отопление. По ее словам, «оплата по факту» более более прозрачная и понятная потребителю схема. Если в доме есть допущенный в коммерческую эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии, начисление платы будет происходить исходя из фактического потребления — на основании показаний счетчика. Иными словами, сколько реально ресурса потратил дом за месяц, столько и заплатят его жильцы. Если в доме нет такого прибора учета, плата будет начисляться по более высокому (убрать) нормативу, установленному республиканским госкомитетом по тарифам.

Ключевым фактором, влияющим на потребление тепла при наличии общедомового прибора учета, является температура наружного воздуха: чем холоднее на улице, тем больше тепла потратит дом на поддержание комфортной температуры в квартирах. Таким образом, разница ежемесячных начислений может существенно варьироваться – от минимальных сумм осенью и весной, до значительных — зимой.

До начала отопительного сезона компания «БашРТС» выполнила весь объем запланированных ремонтных работ. В Уфе, например, обновлено 24,7 погонных км тепловых сетей. Директор филиала «БашРТС-Уфа» Азат Абдуллин обратил внимание на то, что в столице республики степень изношенности сетей центрального отопления и горячего водоснабжения остается на высоком уровне — 45% и 80% соответственно. Компания активно ведет модернизацию тепловых сетей, несмотря на сложную ситуацию с дебиторской задолженностью, которая по состоянию на 1 октября в городах присутствия компании превысила 6,1 млрд руб.

Директор ООО «БашРТС» Илья Гордеев напомнил о необходимости своевременной и полной оплаты ресурсов и передачи показаний индивидуальных приборов учета горячей воды. «Напоминаем, что срок оплаты квитанций – до 10 числа месяца, следующим за расчетным, а срок передачи показаний приборов – не позднее 25 числа текущего месяца. Со своей стороны, мы стараемся укреплять обратную связь с потребителями, развиваем интерактивные формы обслуживания и открываем новые офисы во всех городах присутствия,— отметил господин Гордеев.— Клиенты БашРТС в настоящее время могут выбрать любую удобную форму передачи показаний индивидуальных приборов учета: при оплате, в личном кабинете клиента, на сайте без регистрации, по электронной почте или по телефону горячей линии 8-800-511-3015, а также в Центрах обслуживания клиентов».

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников пресс-завтрака. До новых встреч!