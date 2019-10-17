«Вместо реформ — человек с ружьем»

Большинство в СИЗО, один под домашний арест: Басманный суд вынес вердикт по новым фигурантам «московского дела». В начале недели СК сообщил о появлении еще пяти подозреваемых в применении насилия к правоохранителям во время митингов в июле нынешнего года. Все они были оперативно задержаны. А накануне решением суда Владимира Емельянова, Максима Мартинцова, Егора Лесных и Андрея Баршая заключили под стражу до 14 декабря. Под домашний арест отправлен Александр Мыльников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что силовикам дано добро на жесткий сценарий.
Сказано — сделано. В понедельник Следственный комитет объявил о новых фигурантах так называемого «московского дела». И уже в среду Басманный суд стал отправлять их под стражу. Преимущественно молодые люди обвиняются в применении насилия к правоохранителям во время несанкционированных митингов в июле нынешнего года. Им грозят реальные тюремные сроки. И как это было и раньше, росгвардейцы если и страдали, то больше морально. Самое большее, что значится в материалах дела,— один из фигурантов пнул силовика.
А прогрессивное сообщество тем временем гадает, что же такое все-таки происходит. Как можно объяснить происходящее? Со стороны может показаться, что силовикам дано добро разобраться с протестом, что называется, по всей строгости. Однако хочется спросить: что дальше? Что будет представлять собой политическая жизнь страны в ближайшей и дальнейшей перспективе? И будет ли она вообще? Власть не дает внятного ответа.
Может показаться, что выбран классический сценарий: закрутить гайки и пресечь любую крамолу. Поэтому с каждым днем становится все тревожней.
Тем не менее, появляются версии, например, о том, что проводится тестирование общественного мнения к федеральным выборам 2021 года. Такая разновидность референдума на предмет популярности внесистемной оппозиции и их идей. Если общественная реакция будет вялой или никакой, тогда никакие перемены не нужны, и нет смысла либеральничать с противниками официального курса. Так это или нет, непонятно. Но версия имеет право на жизнь. Из того, что все-таки просачивается в прессу, можно сделать вывод, что в Кремле, на Старой площади и других местах идут совещания относительно будущего «Единой России» и всей российской политической системы в целом. В частности, рассматривается возможность создания некой экологической, «зеленой» партии в ответ на «мусорную тему». И то, что губернаторам разрешат работать так называемыми «паровозами», то есть возглавлять предвыборные списки партии власти. Все это уже было. Почему отменили? Потому глава региона реально в Думу не идет, отправляя вместо себя менее популярного кандидата. И за кого тогда голосует избиратель? Это просто иллюзия выборов.
Такой порядок пока что не вернули, однако многое указывает на то, что перемен ждать не нужно. Вернее, они не планируются. С одной стороны, надо что-то поменять, но лишь косметически. Это не является сенсацией. Ставка, конечно же, делается на самый консервативный сценарий. А если кто-то собирается выйти за пределы конструктивной критики, для этого и существует «московское», «болотное» или какое-то другое дело. При этом нельзя сказать, что в государстве все безоблачно. Но видимо есть уверенность, что в итоге все как-то наладятся. А силовики охладят особо резвых. Вместо реформ — человек с ружьем — пока получается так. Хотя очень хочется ошибаться.
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