В России упростили порядок взыскания долгов с владельцев дач

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков перед их садоводческими товариществами. Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества приходилось годами, то с октября этот процесс займет около месяца, пишет «Российская газета».

Для взыскания долгов председателю или правлению садоводческого товарищества достаточно направить в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа, не обращаясь с иском в суд. После вынесения судом решения о взыскании долга заявитель может направить решение в банк, где задолженность будет списана со счета или карты должника.