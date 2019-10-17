Правительство сочло недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Российское правительство посчитало, что достичь заявленных показателей по сокращению потребления нелегального алкоголя в 2020–2022 годах не получится, и предложило снизить планку. Как сообщает РБК, об этом говорится в аналитическом материале Счетной палаты по государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Согласно действующему плану, потребление нелегального алкоголя в 2020 году должно снизиться до 2,2 л на человека (с 2,6 л в текущем году), в 2021 — до 1,9 л, в 2022 — до 1,6 л. К 2024 году оно должно сократиться до 1,2 л. Теперь целевые показатели предлагается «скорректировать в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения в плановом периоде» (инициатор — Росалкогольрегулирование). В 2020 планку предлагается повысить до 2,4 л, в 2021 — до 2,3 л, в 2022 — до 2,2 л.

В этом случае потребление нелегального алкоголя сократиться не на 38% за три года, а всего на 15%. На момент публикации новости Росалкогольрегулирование не прокомментировало эту информацию.

Напомним, с 1 января 2020 года начнут действовать новые акцизы на вина — ставка повысится сразу в шесть раз. В первую очередь это коснется российских вин, акциз увеличится с 5 до 30 руб. Такая мера необходима для того, чтобы уравнять ставки на отечественные и зарубежные напитки — этого требуют нормы ВТО. По мнению экспертов, часть продукции может уйти в нелегальный сектор.

Подробнее — в материале “Ъ” «Винам повышают акцизный "градус"».