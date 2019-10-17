Forbes назвал Nike, ESPN и Adidas самыми дорогими спортивными брендами мира

Журнал Forbes назвал самые дорогие спортивные марки. Первые три места заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд).

В десятку лидеров также вошли:

Gatorade — $6,7 млрд,

Sky Sports — $4,4 млрд,

Puma — $4 млрд,

Under Armour — $3,5 млрд,

UFC — $2,4 млрд,

YES — $1,5 млрд,

Reebok — $800 млн.

Forbes также назвал лидеров среди самых дорогих брендов спортивных событий. Первое место занял Супербоул — соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте — Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем — финал четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом — Чемпионат мира по футболу ($282 млн).