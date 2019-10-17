Forbes назвал Nike, ESPN и Adidas самыми дорогими спортивными брендами мира

Журнал Forbes назвал самые дорогие спортивные марки. Первые три места заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд).
В десятку лидеров также вошли:
Forbes также назвал лидеров среди самых дорогих брендов спортивных событий. Первое место занял Супербоул — соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте — Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем — финал четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом — Чемпионат мира по футболу ($282 млн).
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