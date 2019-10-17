«Шеви Нива» докатилась до дела

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство», занимавшегося строительством завода по производству автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Окончательная остановка проекта ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» была объявлена в феврале 2018 года. Бывший владелец АО «Промышленное строительство» ранее обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями. По мнению экспертов, срыв проекта привел к репутационным потерям для «Джи Эм-АвтоВАЗ» и к ущербу в экономике Самарской области в целом.

ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» оказалось вовлеченным в уголовное разбирательство по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство». Компания бизнесмена Игоря Кадырова должна была построить для ООО «Джей Ви Системз», дочерней организации автомобильного предприятия, производственную площадку на территории ОЭЗ «Тольятти». На новом заводе собирались выпускать до 120 тыс. автомобилей Chevrolet Niva второго поколения в год. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. По официальной версии, планы нарушились после обвала курса рубля и сокращения присутствия концерна General Motors в России весной 2015 года. Спасти проект попытались региональные власти, обещавшие государственные гарантии на кредитование проекта. Однако эта мера оказалась неэффективной. В феврале 2018 года «Джи Эм-АвтоВАЗ» заявил об остановке работ над проектом, несмотря на то что аналитики прогнозировали устойчивый спрос на Chevrolet Niva второго поколения.

За два года до этого генподрядчик строительства АО «Промышленное строительство» было признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 10 июня 2016 года. Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» (прежнее название АО «Промышленное строительство») с ООО «Джей Ви Системз» была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Контракт был заключен в 2013 году. Два года спустя, когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали. В строительной организации были уверены, что экономические проблемы организации начались именно после неисполнения соглашения со стороны заказчика. Однако на основании материалов проверки конкурсного управляющего АО «Промышленное строительство» в УМВД по Тольятти летом этого года возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Бывший владелец АО «Промышленное производство» Игорь Кадыров уже попадал в поле зрения силовиков. В 2016 году был арестован, заключен под стражу и вышел на свободу в январе 2018 года. По версии следствия, бизнесмен, являясь генеральным директором ОАО «Автозаводстрой», в 2015 году похитил свыше 50 млн руб., принадлежащие ООО «ЛАПП Руссия» и АО «Станкопром». Деньги компания получила в качестве аванса по заключенным сторонами договорам подряда на строительство крупных объектов недвижимости на территории Самарской области. Компания господина Кадырова использовала поддельные банковские гарантии, согласно которым, банк якобы брал на себя обязательства по возвращению аванса в случае нарушения ОАО «Автозаводстрой» условий договора. Прокуратура обвиняла предпринимателя в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ). У ОАО «Автозаводстрой» также возникли проблемы при строительстве «Лада Арены». Областные власти сочли смету завышенной, после чего тольяттинская организация понесла убытки. Компания сменила вывеску на АО «Промышленное производство» и не расплатилась за работу с подрядчиком ООО «Ставропольстройсервис», в результате чего более 500 сотрудников организации не получили зарплату.

• АО «Промышленное строительство» было создано в 2003 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Расходы компании в 2017 году превысили 1,7 млрд руб., доходы — 56 млн руб. Сейчас она в стадии ликвидации.

ООО «Джей Ви Системз» образовано в 2002 году с уставным капиталом 1,5 млрд руб. Убыток компании в 2018 году составил 718 млн руб. Головной компанией является ООО «Джи Эм-АвтоВАЗ».

Проект нового автопроизводства ранее был назван региональными властями важнейшим для моногорода Тольятти. Предполагаемый общий объем инвестиций в новое автопроизводство составлял 6,2 млрд руб. На предприятии должно было появиться более 1 тыс. новых ­рабочих мест.

По мнению генерального директора компании «Вальтер Констракшн» Евгения Вальтера, пуск второй площадки для производства новой Chevrolet Niva для Тольятти как моногорода был бы значимым событием. «Это множество рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет и перспектива развития моногорода как крупного производственного центра. В целом предполагалось, что новая площадка будет выпускать автомобили как для внутреннего, так и для внешнего рынка общей мощностью 120 тыс. кузовов, но в 2015 году этот проект окончательно остался без шансов остаться полностью реализованным»,— пояснил эксперт.

«Из-за срыва строительства второй площадки завода по выпуску внедорожника Chevrolet Niva нового поколения, который должен был быть возведен в особой экономической зоне, компания „Джи Эм-АвтоВАЗ“ понесла не только серьезные финансовые, но и репутационные потери. Город лишился нескольких тысяч рабочих мест, а бюджет — огромных отчислений, которые могли бы пойти на развитие моногорода»,— отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Мы уверены, что отказ от реализации проекта завода по производству новой Chevrolet Niva — это ошибочное решение, во многом не связанное с экономической ситуацией. Вероятно, причины надо искать в другой плоскости. Но это уже дело правоохранительных органов»,— заявил „Ъ“ собеседник в областном ­правительстве.

Андрей Сазонов