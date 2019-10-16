Британские военные жалуются на троллинг России

Британские военные, дислоцирующиеся в Эстонии, постоянно получают таинственные сообщения с угрозами и троллингом, сообщает The Telegraph. В Минобороны Великобритании считают, что эти сообщения являются частью российской кибервойны, направленной на подавление морального духа британских солдат.

По данным издания, британские военнослужащие получают подобные сообщения в соцсетях и через СМС уже третий год — с тех пор, как они расположились в Эстонии в рамках операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе. «Они всегда написаны на английском, иногда в них говорится что-то вроде "мы следим за вами". Они определенно знают, кто мы, но нас тренировали быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Так что замысел России не сработал»,— рассказал газете один из солдат.

Кирилл Сарханянц