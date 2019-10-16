Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран

Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Полный список стран доступен на сайте Forbes.

Россия в рейтинге оказалось между Нигерией (50-е место) и Саудовской Аравией (52-е место). Последние три места занимают Пакистан, Иран и Ирак соответственно.

Для составления списка RI опросила 58 тыс. человек в Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и России. В оценку включены показатели эффективности правительства, развитость экономики и привлекательность для жизни.

Топ-10 в рейтинге репутации стран:

Швеция, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Австралия, Нидерланды, Ирландия.

Reputation Institute отмечает, что сильнее всего ухудшились позиции Великобритании (18-е место), Саудовской Аравии, Франции (21-е место), Израиля (42-е) и Венесуэлы.

Напомним, в 2018 году Россия заняла 52-ю строчку рейтинга. Отставание страны на тот момент от среднемировых значений в рейтинге достигло максимума за десять лет.