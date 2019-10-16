Bayer ждет «значительного скачка» количества исков по делу Roundup

Компания Bayer ожидает, что количество исков, поданных против нее и ее дочернего предприятия Monsanto в США, значительно возрастет по итогам третьего квартала, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Компания связывает это с активизировавшимися адвокатами, которые призывают потребителей подавать иски на фоне неудачно складывающихся для компании судебных разбирательств.

На прошлой неделе аналитики JP Morgan Chase предположили, что число судебных исков по итогам квартала может превысить 45 тыс. В июле их число, по данным самой Bayer, составляло 18,4 тыс.

Bayer проиграла уже три судебных дела вокруг гербицида Roundup. В середине мая Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн более чем на $2 млрд. Корпорация должна будет выплатить супружеской паре из Калифорнии $55 млн, а также понесет штрафные санкции в размере $2 млрд. В марте федеральный суд Сан-Франциско постановил, что Roundup стал «существенным фактором» заболевания раком истца Эдвина Хардимена, и назначил штраф в $80 млн. А в октябре прошлого года компанию оштрафовали на $39 млн.

Кирилл Сарханянц