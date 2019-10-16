Власти США и Южной Кореи арестовали 338 человек, ответственных за распространение детского порно

Власти США и Южной Кореи провели совместное расследование, в ходе которого удалось закрыть один из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией, сообщает Bloomberg. Об этом в среду объявил окружной суд штата Колумбия.

Владельцем сайта был 23-летний гражданин Южной Кореи, Чон У Сон, обвинения которому были предъявлены еще в августе 2018 года, но до сих пор это дело было засекречено. Сам сайт был закрыт в марте 2018 года. С тех пор властями были арестованы еще 337 пользователей сайта из 11 стран, включая США, Великобританию, Германию, Бразилию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Кроме того, властям удалось спасти 23 несовершеннолетних в США, Британии и Испании, которых принуждали сниматься в порно.

Чон У Сон управлял сайтом из собственной спальни, предлагая пользователям загружать незаконное видео на сайт и получать за это баллы. На определенную сумму баллов пользователи могли купить себе VIP-статус, который предоставлял полгода бесплатного доступа к сайту. Все платежи Сон принимал в биткойнах, благодаря которым власти и смогли отследить основателя незаконного сайта. По трансакциям с биткойном спецслужбы США смогли вычислить и пользователей сайта.

Кирилл Сарханянц