Saudi Aramco может выплатить до $450 млн консультантам по IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки первичного размещения акций компании. По их данным, нефтяная компания должна заплатить эти деньги группе из более чем 20 банков, работающих над IPO. Агентство указывает, что по условиям соглашений банки получат около 1% от $40 млрд, которые Saudi Aramco рассчитывает получить благодаря размещению акций. Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO, поскольку в результате Saudi Aramco может стать самой дорогой компанией в мире.

Новые российские и международные кейсы внедрения технологии блокчейн в бизнесе представят на форуме Blockchain Life в Москве с 16 по 18 октября. В мероприятии, по оценкам организаторов, примут участие до 6 тыс. специалистов из 70 стран — представители криптоиндустрии, владельцы бизнеса, основатели стартапов, инвесторы и разработчики. Кроме практики применения технологии распределенных реестров, гости форума также обсудят пути развития майнинга и криптовалют, в том числе и вопросы нормативного регулирования отрасли.

Структура «Росатома» Uranium One Group может купить у канадской компании Wealth Minerals контрольную долю в проекте по производству лития в Чили. Об этом сообщается на сайте Wealth Minerals. Между сторонами подписан меморандум о взаимопонимании. По нему U1G выкупит до 51% в чилийском проекте на месторождении Атакама. Коммерческие условия сделки пока не определены, отмечается в пресс-релизе.

Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения, а его сотрудники смогут заранее понять, какую услугу можно им предложить. Об этом рассказал РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. «Phygital-формат» банк планирует внедрить в 100% своих отделений в течение трех-пяти лет. Полученная информация отобразится на планшете или в компьютере сотрудника, который будет видеть профиль клиента и подходящие для него услуги. Подтверждать операции можно будет при помощи биометрии, не предъявляя документы.