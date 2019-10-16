Госслужащие в Подмосковье первыми в России смогут официально работать удаленно

Московская область может стать первым регионом, который официально разрешит государственным служащим работать дистанционно. Соответствующие поправки к региональному законодательству будут рассмотрены на заседании 17 октября, сообщил журналистам в среду спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы планируем установить возможность для государственных гражданских служащих заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей — этим правом смогут воспользоваться гражданские служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности,— сообщил господин Брынцалов.— Этот шаг продиктован растущим уровнем информатизации общества». Он добавил, что такой опыт уже есть в других странах: например, в Японии около 10% чиновников работают удаленно, что позволяет разгрузить дороги в кварталах, где располагаются министерства и ведомства, а также экономить бюджетные средства.

Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье пока первый регион в стране, который выступает с инициативой по переводу части госслужащих на удаленную работу.

Напомним, по данным исследования рекрутингового агентства Kelly Services, среди занятых в России очень велика доля говорящих о том, что они готовы и могут работать дистанционно. Но в корпоративную культуру такая практика прорастает медленно: две трети работодателей не поощряют работу из дома.

Подробнее о том, где предпочитают работать россияне, читайте в публикации “Ъ” «Работодателям надо готовиться к собеседованиям».

Елена Рожкова