ЕЗОЦМ заключил мировое соглашение с Юникредит банком по долгу в 276 млн рублей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между Екатеринбургским заводом по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ, входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) и АО «Юникредит банк». Речь идет о долге по кредитным соглашениям в размере 276 млн руб. и $8,45 млн. Эти суммы были подтверждены свердловским арбитражным судом.

По данным материалов дела, ЕЗОЦМ выплатил Юникредит банку 22,8 млн рублей и $677,6 тыс. По условиям мирового соглашения, оставшуюся сумму просроченной задолженности екатеринбургский завод должен выплатить до июля 2023 года. Величина процентной ставки по кредитам зафиксирована сторонами в размере 10,6% годовых. При этом в залог Юникредит банку ЕЗОЦМ передаст часть своего движимого и недвижимого имущества.

Напомним, финансовые проблемы у ЕЗОЦМ начались в конце 2018 года, после того как совладелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг попал в санкционный список США. Иски к екатеринбургскому заводу о взыскании задолженности по кредитам предъявили Райффазенбанк, Росбанк и Юникредит банк. Суд удовлетворил иск Райффайзенбанка к ЕЗОЦМ, взыскав с должника $2,08 млн. Однако в августе суд разрешил ЕЗОЦМ выплачивать долг в $890 тыс. Райффайзенбанку по частям до июля 2023 года. С Росбанком, который требовал взыскать $24 млн, ЕЗОЦМ тоже заключил мировое соглашение: по его условиям завод обязан выплатить долги по кредиту до 30 июня 2023 года.

По словам адвоката, партнера Международного центра защиты прав Globallaw Ильи Красилова, для Юникредит банка заключение мирового соглашения с ЕЗОЦМ выгодно, поскольку снижает возможные риски неоплаты, учитывая статус ответчика. «Если завод нарушит график согласованных платежей, Юникредит банк сможет запросить исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения, предъявить его к исполнению, получить деньги со счетов предприятия или обратить взыскание на заложенное имущество», — поясняет адвокат.

Алексей Охлопков