BBC включила Соболь в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организованный Алексеем Навальным) Любовь Соболь вошла список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира по версии британского телерадиовещателя BBC. Госпожа Соболь стала единственной россиянкой в списке.

«Честно говоря, я не очень задумываюсь о будущем. Мы живем в непредсказуемой стране. Здесь может случиться все, что угодно. Но в какой-то долгосрочной перспективе я верю, что мы победим. Мы будем защищать нашу страну. Россия будет свободной и счастливой»,— приводит BBC слова госпожи Соболь.

В рейтинге она описана как борец с коррупцией, документирующий свою деятельность в социальных сетях и YouTube, а также упомянут ее недопуск к выборам в Мосгордуму этим летом. В список также вошли, например, экоактивистка Грета Тунберг, американский конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес и американская актриса Белла Торн.

Напомним, летом Любовь Соболь и ряд других независимых кандидатов не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты столичного парламента. Это вызвало широкую общественную огласку, в Москве начались масштабные акции протеста. Полиция массово задерживала протестующих, несколько человек получили реальные сроки.

Подробнее о протестах и их последствиях — в публикациях “Ъ”.