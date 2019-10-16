ДУМ Башкирии на безальтернативной основе возглавил Айнур Биргалин

Председателем Духовного управления мусульман Башкирии сегодня на съезде на безальтернативной основе был избран Айнур Биргалин. Он возглавлял управление в статусе врио муфтия с апреля текущего года. За избрание господина Биргалина, по данным ДУМ, проголосовало большинство из 152 делегатов съезда. Он избран на пять лет. В работе съезда участвовал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Предыдущий глава ДУМ Нурмухамет Нигматуллин, руководивший управлением с 1992 года, оставил свой пост в апреле текущего года. В июне он умер в возрасте 72 лет.

Айнуру Биргалину 29 лет. Он родился в 1989 году в деревне Батталово Учалинского района Башкирии. Окончил факультет башкирской филологии и журналистики Башгосуниверситета и институт «Санавия» Международного исламского университета «Аль-Азхар» в Египте. С 2011 года работал имамом в уфимской мечети «Рамадан».

Делегаты съезда, как сообщают в ДУМ, также приняли изменения в устав организации, расширяющие полномочия духовенства и функции президиума, а также предусматривающие создание советов улемов и аксакалов.

ДУМ Башкирии — крупнейшее объединение мусульман в Башкирии, курирует работу 750 приходов.

Как уходил бессменный председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Муфтий дал дорогу молодому».

Влада Шипилова